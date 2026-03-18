Спрос бизнес-туристов на железнодорожные поездки на Кубань сократился на 11%

В 2025 году количество командировок в Краснодарский край на поездах сократилось на 11%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«После открытия аэропортов, работа которых была временно приостановлена, снизился спрос на железнодорожные поездки. Чаще всего поезда выбирали для поездок в Краснодар. На краевой центр пришлось 66% всего объема проданных билетов, при этом их количество снизилось на 9% год к году. Сочи занял второе место с долей 21%. Это на 17% меньше, чем в 2024 году. На Новороссийск пришлось 5% поездок (–21%)»,— рассказали эксперты компании.

По данным «Аэроклуба», более половины билетов бизнес-туристы приобретали в купейные вагоны, на сидячие места пришлось 38% поездок. Стоимость поездки в сидячем вагоне за год выросла на 13% и в среднем составляла около 1,4 тыс. руб., а билет в купе подорожал на четверть и обходился деловым путешественникам в среднем в 5,8 тыс. руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2025 году количество перелетов бизнес-туристов в Краснодарский край выросло на 19% по сравнению с 2024 годом. Эпицентрами делового туризма в регионе стали Краснодар и Сочи. При этом в кубанской столице количество бронирований отелей бизнес-туристами сократилось на 9% год к году.

Маргарита Синкевич