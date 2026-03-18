В Краснодаре осудили организаторов незаконной миграции

В Краснодаре вынесен приговор участникам группы, занимавшейся организацией незаконной миграции. Советский районный суд города признал Фархода Хайитова, Нурали Азамова и Армена Сафаряна виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно материалам дела, в 2021 году фигурант Хайитов предложил Азамову и Сафаряну заняться фиктивной постановкой иностранных граждан на миграционный учет с целью получения дохода. Распределив роли, участники группы подыскивали лиц, готовых за вознаграждение оформить миграционные документы, и выплачивали вознаграждение за каждого иностранного гражданина. С 2021 по 2024 год таким образом на территории России незаконно пребывали более 1,3 тыс. человек.

Суд назначил Хайитову и Азамову по четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафы в размере 300 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно, Сафаряну — четыре года условно и штраф 100 тыс. руб. Приговор в законную силу пока не вступил.

Вячеслав Рыжков