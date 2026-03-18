Спрос туристов из Ростовской области на туры в Турцию вырос на 50%

В 2026 году спрос туристов из Ростовской области на раннее бронирование туров в Турцию на майские праздники увеличился более чем на 50% год к году. Это связано с ранним началом полетных программ из южных аэропортов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила директор ООО «Пегас Ростов-Дон» Илона Чиханацкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Полетные программы из Краснодара в Анталию стартуют 26 марта, из аэропорта Минвод — 25 марта. С конца апреля вылеты в Турцию из всех ключевых южных аэропортов – Сочи, Краснодара, Минвод, станут ежедневными.

По данным госпожи Чихинацкой, в межсезонье туристы чаще выбирают отели уровня 5* с подогреваемыми бассейнами и питанием по системе «все включено». Туры в такие гостиницы весной можно приобрести по более выгодным ценам, чем в «высокий сезон».

«Что касается мая 2026 года — большинство туристов бронируют туры продолжительностью до семи ночей в пятизвездочные отели, работающие по системе «ультра все включено». Средний чек на проживание в таких отелях варьируется в пределах 100 тыс. рублей за неделю на двух человек»,— отметила Илона Чихинацкая.

В топ-3 самых популярных отелей среди донских туристов в 2026 году вошли Swandor Hotels & Resorts Kemer 5*, Sorgun Akadia Luxury Hotel 5*, Dobedan World Palace 5*.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в высокий туристический сезон загрузка номерного фонда в популярных у туристов городах Ростовской области достигает 90–95%.

Наталья Белоштейн