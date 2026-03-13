На Дону загрузка гостиниц в туристический сезон достигает 95%

В высокий туристический сезон загрузка номерного фонда в популярных у туристов городах Ростовской области достигает 90–95%. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».

«Основная нагрузка приходится на туристическую инфраструктуру Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска, станицы Старочеркасской и Вешенской»,— отметили в агентстве.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, по оценке властей Ростовской области, в 2026 году количество туристов, приезжающих в регион, вырастет на 10%. Повышение турпотока ожидается за счет развития инфраструктуры, повышения качества сервиса и продвижения турпродуктов.

В 2025 году число турпоездок по Ростовской области превысило 1,9 млн. По этому показателю область вошла в десятку регионов, принявших набольшее количество туристов.

