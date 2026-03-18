В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности: при нахождении дома — не подходить к окнам и укрываться в помещениях без остекления или с окнами, не выходящими на открытые пространства; на улице — использовать для укрытия подвальные и цокольные этажи зданий, подземные переходы и парковки. Власти отдельно подчеркивают, что автомобили и участки у стен многоквартирных домов не являются безопасными местами.

Горожан также призвали воздержаться от фото- и видеосъемки работы систем противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, а также действий экстренных служб.

По словам мэра, образовательные учреждения продолжают работу и располагают оборудованными укрытиями, однако родителям рекомендовано временно не отправлять детей на занятия до отмены режима беспилотной опасности. Аналогичные рекомендации даны студентам.

Вячеслав Рыжков