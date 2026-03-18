Выброс должен быть бесплатным

Преобладающая часть российских промышленных предприятий уже попадает под обязательное углеродное регулирование и потому активно вовлечена в климатическую повестку, фиксируют в своем исследовании аналитики консалтинговой компании Б1. При этом опрошенные компании в основном не готовы к ужесточению климатического регулирования, и особенно — к введению так называемой платы за углерод. В РСПП настаивают, что это может оказать негативное влияние на экономику и на объемы инвестиций. В Минэкономики, впрочем, скорого ужесточения правил игры пока не обещают и намерены сначала дождаться итогов Сахалинского эксперимента по регулированию выбросов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уже 95% крупных промышленных компаний ведут подсчет своих выбросов парниковых газов, оставшиеся 5% планируют вскоре начать это делать, отмечается в исследовании компании Б1 «Отношение бизнеса к климатической повестке и углеродному регулированию в России». Проведенный в рамках работы опрос охватил 42 крупные компании (с персоналом от 5 тыс. до более чем 30 тыс. человек) — и не только из промышленного сектора: ТЭК, финансы, химия и нефтехимия, сфера услуг (недвижимость, гостиничный бизнес, строительство и транспорт), фармакология, производство пищевой продукции и ряд других. Самая большая доля респондентов представляла горнодобывающий и металлургический сектор (38%).

Как выяснилось, треть опрошенных (33%) выступают за расширение углеродного регулирования в России и видят в этом плюсы для укрепления бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности и устойчивости. 45% занимают нейтральную позицию, 22% высказались отрицательно.

Поясним, что речь идет о четырех основных элементах системы углеродного регулирования: это введение обязательной отчетности о выбросах парниковых газов, ее верификация, учет выбросов и поглощений на территории регионов, возможное появление в РФ углеродного налога (платы, взимаемой с компаний в зависимости от объема выбросов углекислого газа и других парниковых газов, допущенного при производстве продукции). Именно гипотетическая налоговая мера вызвала, согласно опросу, самую негативную реакцию бизнеса — 52% относятся к идее введения такой платы отрицательно, 36% воспринимают ее нейтрально, и лишь 12% — положительно. Главный аргумент «несогласных» — рост финансовой нагрузки при введении налога.

Отметим, что пока власти не намерены ужесточать регулирование выбросов газов — как минимум в ближайшие два-три года (см. “Ъ” от 17 февраля). Однако, стратегически Минэкономики рассматривает возможность усиления климатического контроля — сейчас модель более жесткого регулирования обкатывается на Сахалине (см. “Ъ” от 16 февраля 2022 года). Компании—участники этого климатического эксперимента обязаны отчитываться о выбросах газов и верифицировать соответствующую отчетность.

Пока из реально действующих для всей страны мер — компании с выбросами свыше 50 тыс. тонн СО2-эквивалента в год должны отчитываться о них (без обязанности их оплаты). За непредставление данных штрафы могут достигать 500 тыс. руб. Вопрос же введения углеродного налога официально пока не ставится, но, по мнению экспертов, в перспективе эта тема вполне жизнеспособна — особенно в свете введения подобного регулирования на глобальном уровне, в частности в ЕС (см. “Ъ” от 8 февраля).

В пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей “Ъ” заявили, что в стране уже сложилась «сбалансированная система углеродного регулирования». Введение же цены на углерод «в фискальной форме или форме квотирования несет только негативные эффекты для экономики и перспектив инвестиций в базовых отраслях российской экономики, функционирующих и без того в непростых условиях».

Партнер и руководитель направления «Климат, энергоэффективность и водные ресурсы» компании Kept Владимир Лукин полагает, что в нынешней ситуации модернизация производства ограничена доступностью финансовых ресурсов и технологий — поэтому существенного стимулирующего эффекта от платы за углерод ожидать не приходится. «Эти соображения лежат в основе той взвешенной позиции, которой придерживается Минэкономики»,— говорит эксперт.

Решение о введении обязательного углеродного регулирования будет приниматься после завершения Сахалинского эксперимента, а он заканчивается только в 2028 году, сообщили в Минэкономики. «При проработке вопроса масштабирования эксперимента будем исходить также из экономической обоснованности, оценки текущей углеродоемкости отраслей и подверженности риску от внешней цены на углерод»,— подчеркнули в министерстве.

Анна Королева