СВАМ по сходной цене

Введение ЕС трансграничного углеродного налога окажет незначительное влияние на стоимость подпадающей под него продукции, считают аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ). По их оценке, для импортеров из ЕС она вырастет на 0,1%, для экспортеров, в том числе из РФ,— до 1,2%. При этом с расширением к 2030 году перечня регулируемых товаров нагрузка на импортеров вырастет значительнее, чем на экспортеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Металлургический завод концерна ThyssenKrupp в Дуйсбурге (Германия)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters Металлургический завод концерна ThyssenKrupp в Дуйсбурге (Германия)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Согласно исследованию аналитиков ЕЦБ Жоффруа Долфина и Джанлуиджи Ферруччи «CBAM ЕС: последствия для государств-членов и торговых партнеров», влияние введенного трансграничного углеродного налогообложения (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) на стоимость импортируемых странами Евросоюза товаров будет относительно небольшим. Используя данные о торговле между ЕС и его партнерами за 2021 год, то есть до начала внедрения механизма, они рассчитали предполагаемый сбор за выбросы углерода, который будет взиматься с продукции, подпадающей под новое регулирование.

Поясним, после окончания двухлетнего переходного периода CBAM начал полноценно действовать в ЕС с 1 января 2026 года (см. “Ъ” от 18 декабря 2025 года). При ввозе регулируемых товаров рассчитывается объем выбросов парниковых газов, допущенный при их производстве. За него должен быть уплачен так называемый углеродный налог путем покупки сертификатов, выпущенных в рамках европейской системы торговли квотами на выбросы (ETS).

Сертификаты приобретают экспортеры, а также компании из ЕС, когда они переносят производство в страны с низкими требованиями к углеродоемкости продукции. Производители из ЕС при этом получают квоты на «бесплатные» выбросы. Смысл механизма — обеспечение паритета между иностранными и внутренними производителями ЕС (последние с точки зрения экологии регулируются жестче; см. “Ъ” от 30 апреля 2025 года).

Пока СВАМ охватывает шесть отраслей: черную металлургию, производителей алюминия, цемента, электроэнергии, удобрений и водородного топлива.

Механизм будет расширяться — к 2034 году 100% импортируемой в ЕС продукции должно облагаться углеродным налогом. По данным Еврокомиссии, на начало 2026 года 98% от общего объема товаров, подпадающих под регулирование, составляла металлургическая продукция.

Исследователи подсчитали, что налог в среднем добавляет 0,1% к стоимости продукции производителей ЕС и 1,2% — экспортеров.

К 2030 году, когда СВАМ будет расширен, участников рынков ждет более серьезное увеличение издержек. Но коснется оно в основном импортеров из стран ЕС — по оценке аналитиков ЕЦБ, нагрузка на них вырастет в четыре-восемь раз по сравнению с текущим уровнем. Впрочем, эти суммы авторы работы называют скромными с учетом нынешних пока незначительных затрат.

Что касается экспортеров, то расширение CBAM необязательно повлечет существенный рост стоимости товаров, а скорее увеличит круг поставщиков, на которых распространится действие механизма. Это «отражает тот факт, что страны, как правило, специализируются на производстве и экспорте узкого набора товаров», указывают исследователи.

«С этими расчетами можно согласиться, но с оговорками»,— говорит директор группы операционных рисков и устойчивого развития компании Kept Евгений Тананайко. Он отмечает, что авторы берут в качестве базового постпандемийный 2021 год, на который пришелся высокий отложенный спрос на основные торгуемые товары, в том числе сталь, то есть возможен «эффект высокой базы».

Эксперт также отмечает, что конкурентоспособность производителей из ЕС «вызывает вопросы» с учетом тенденций 2022–2024 годов и снижения производства. Ответственный секретарь комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Иван Жидких согласен, что прямое влияние CBAM на российских экспортеров носит ограниченный характер. По его оценке, при сохранении объемов торговли к 2035 году их суммарные платежи составят не более €2 млрд.

Анна Королева