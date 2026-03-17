Кулаки всех стран, объединяйтесь

Международная боксерская ассоциация (IBA) пытается привлечь внимание к жанру, который решила развивать наряду с «профильным». Речь о боях на голых кулаках, набирающих популярность в среде поклонников единоборств. Лига IBA Bare Knuckle, созданная в прошлом году, проведет в Санкт-Петербурге турнир, в центральном поединке которого с россиянином Вагабом Вагабовым будет драться настоящая суперзвезда смешанных единоборств (MMA) — претендовавший на престижные чемпионские пояса кубинец Йоэль Ромеро.

Фото: Cooper Neill / Getty Images

Международная боксерская ассоциация, которую возглавляет Умар Кремлев, сообщила о проведении 28 марта в Санкт-Петербурге турнира по так называемым боям на голых кулаках. Любопытным его сделал прежде всего состав центрального боя из пяти раундов по две минуты каждый. В нем один из сильнейших российских «кулачников» Вагаб Вагабов встретится с кубинцем Йоэлем Ромеро.

О запуске Международной лиги кулачных боев IBA Bare Knuckle IBA объявила летом прошлого года, решив наряду с «профильным» видом развивать похожий на него, но очень молодой и еще недавно считавшийся спорным с точки зрения перспектив.

Разновидность бокса, в которой не используются смягчающие удар перчатки (руки остаются и в самом деле почти голыми, не считая бинтов на запястьях), по сути, сформировалась лишь в прошлом десятилетии. При этом турниры «кулачников» ранее подвергались постоянной критике со стороны поклонников «классических» жанров, указывавших на их исключительную жестокость, выливающуюся в тяжелые травмы участников и даже смертельные случаи.

Однако, несмотря на нее, в последние годы bare knuckle приобрел достаточно высокую популярность. Возникло несколько крупных структур, устраивающих турниры, а в списке их совладельцев оказались даже топ-менеджеры известных боксерских промоутерских компаний. В январе Insidesport назвал бои на голых кулаках «самым быстро растущим жанром единоборств», имея в виду темпы увеличения их аудитории. Тренд добрался и до России. В ней турниры «кулачников» проходят регулярно.

Петербургский выделяется участием настоящей звезды.

IBA в своем анонсе шоу охарактеризовала Йоэля Ромеро как «легендарного» бойца. В действительности это, конечно, некоторое преувеличение, но биография у Ромеро чрезвычайно яркая.

Она связана прежде всего со смешанными единоборствами. В UFC, основном в них, кубинец выступал с 2013 по 2020 год, трижды добравшись до чемпионских поединков в среднем весе (до 84 кг). Все он, правда, проиграл, но проиграл выдающимся бойцам (дважды Роберту Уиттакеру, в третий раз — Исраэлу Адесанье) и в упорной борьбе.

После этого ветеран-кубинец, которому уже 48 лет, покинул UFC, отправившись во второй по значимости промоушен — Bellator. В нем ему также досталось право оспаривать чемпионский титул — уже в полутяжелом весе (до 93 кг). Ромеро в этом бою, состоявшемся в 2023 году, потерпел поражение от россиянина Вадима Немкова и вскоре захотел попробовать себя в боях на голых кулаках.

Надо сказать, он далеко не первый представитель «классических» видов, увлекшийся ими.

В поединках bare knuckle, иногда весьма успешно, выступали титулованные боксеры — скажем, Пол Малиньяджи и Лукас Браун — и бойцы MMA с неплохими карьерами вроде Эдди Альвареса и Пейдж Ванзант.

Хотя, как правило, преимущество в этих боях имеют все-таки специалисты по «кулачке». К ним относится Вагап Вагапов, у которого на 24 победы в виде приходится одна ничья и один проигрыш.

Комментируя приглашение Йоэля Ромеро, Умар Кремлев описал его “Ъ” как «спортсмена мирового уровня, который на протяжении всей карьеры выбирает настоящие серьезные вызовы»: «Ему предложили не просто бой, а участие в турнире, который сегодня активно формирует новую главу в индустрии кулачного спорта. Для бойцов такого уровня важны не только условия, но и масштаб события, идея и сильный соперник». «Кулачный спорт сегодня считается одним из быстроразвивающихся направлений в единоборствах. Бои на голых кулаках привлекают зрителей своей зрелищностью и ощущением "чистого" противостояния, где многое зависит от характера и выносливости спортсменов. Интерес к этому формату растет: увеличивается аудитория, появляются новые турниры и привлекается молодежь. При этом спорт все еще находится на стадии развития — продолжают формироваться правила, стандарты безопасности и общая структура. Несмотря на это, я убежден, что у кулачного спорта есть все шансы занять свое место рядом с традиционными видами единоборств, а такие проекты, как IBA Bare Knuckle, способствуют его дальнейшему росту и популяризации»,— добавил президент IBA.

Арнольд Кабанов