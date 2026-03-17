Экс-губернатор Ярославской области выходит из «Справедливой России»
Заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ и экс-губернатор Ярославской области (1991 - 2007 год) Анатолий Лисицын написал заявление о выходе из партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на господина Лисицына.
Анатолий Лисицын (справа)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Написал заявление. Я буду участвовать в праймериз партии "Единая Россия". Я иду независимым кандидатом»,— цитирует информагентство депутата.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев 12 марта на пресс-конференции сообщал, что Анатолий Лисицын «пойдет на выборы в Госдуму РФ как независимый кандидат при поддержке "Единой России"».
Господин Лисицын вышел из «Единой России» в марте 2020 года. Тогда он объяснил свое решение тем, что членство в «Единой России» не позволяет ему «работать для людей региона». Месяцем ранее Анатолий Лисицын заявил, что по инициативе тогда действующего губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова его лишили именного места в вип-ложе домашней арены хоккейного клуба «Локомотив».