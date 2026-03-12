Ярославский губернатор: Лисицын пойдет на выборы при поддержке «Единой России»

Депутат Госдумы РФ, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын пойдет на выборы в 2026 году как независимый кандидат при поддержке партии «Единая Россия», сообщил действующий губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

«Мы предполагаем, что Анатолий Иванович пойдет на выборы в Госдуму РФ. И что он пойдет как независимый кандидат при поддержке партии Единой России. В данном случае могут быть и другие партии, которые присоединятся к его поддержке. Но я считаю, что это человек очень уважаемый, заслуженный и много сделавший для Ярославской области»,— сказал Михаил Евраев.

Губернатор сообщил, что господин Лисицын будет участвовать в праймериз «Единой России». «Праймериз все покажет»,— сказал Михаил Евраев и порекомендовал журналистам обратиться с вопросами о выборах к самому Анатолию Лисицыну.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по итогам выборов в ГД РФ 2021 года «Единая Россия» смогла получить один мандат из пяти (Валентина Терешкова). По партспискам в парламент прошли представители «Справедливой России» и КПРФ (Николай Бурляев и Роман Лябихов), а в двух одномандатных округах победу одержали справедливороссы Анатолий Лисицын и Анатолий Грешневиков. Господин Лисицын вышел из «Единой России» в 2020 году. В настоящее время он является заместителем руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ.