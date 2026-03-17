Дипломаты России и Белоруссии обсудили отношения со странами Северной Атлантики

Замминистра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков встретился с делегацией российского внешнеполитического ведомства в Минске. Стороны провели консультации по вопросам отношений с США, Канадой, Великобританией и Ирландией. Российскую делегацию на переговорах возглавил директор Департамента Северной Атлантики Александр Гусаров.

«Представители российского внешнеполитического ведомства находятся в г. Минске для проведения очередного раунда межмидовских консультаций по вопросам отношений с США, Канадой, Великобританией и Ирландией на уровне руководителей структурных подразделений»,— говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД Белоруссии.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск ведет переговоры с Вашингтоном по многим вопросам. При этом он подчеркнул, что в рамках этих контактов стороны «вывели за скобки Россию и Китай». Среди тем, которые перечислил белорусский лидер, широкий круг вопросов — «от восстановления нормальной работы посольства до освобождения так называемых политзаключенных».

Анастасия Домбицкая