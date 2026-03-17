МИТТ-2026: Продвигать курорты Кавказа будут через культурный код

Институт развития Кавказ.РФ сделал ставку на личные встречи с лидерами турбизнеса и обмен опытом на Международной выставке туризма и гостеприимства МИТТ-2026, прошедшей в Москве с 11 по 13 марта.

Представители госкорпорации Хасан Тимижев, Рустам Тапаев и Татьяна Баева рассказали о продвижении Северного Кавказа через культурный код, цифровые двойники экотроп и единый ски-пасс «Три курорта». Гости стенда попробовали минеральную воду «Славяновская» от «Кавминкурортресурсов» — более двух тысяч человек за три дня.

Ключевой дискуссией стала сессия «Курорт больших смыслов: как оцифровать культурный код территории». Искусствовед Александра Плотникова, модерировавшая встречу, подчеркнула: внедрение культурного кода требует искренности, визуального исследования и многоступенчатой работы с туристами. Хасан Тимижев, исполнительный директор Кавказ.РФ, привел в пример курорт «Мамисон» — самый молодой на Северном Кавказе. Там горнолыжные трассы дополняют арт-фестивалями, концертами и творческими мастерскими, чтобы привлекать гостей за вдохновением и самореализацией.

Рустам Тапаев и Татьяна Баева в формате «вопрос-ответ» обсудили с туроператорами, отельерами и гидами планы на летний сезон. Они анонсировали единый ски-пасс «Три курорта», который объединит «Эльбрус», «Мамисон» и другие объекты. Компания обновляет инфраструктуру, вводит пермиты и экосбор в нацпарке «Приэльбрусье» для устойчивого развития. Главная новинка — цифровой двойник экотроп Большой Кавказской тропы. Уже проложили и обустроили 255 км пеших маршрутов из перспективных 2500 км.

Рустам Тапаев детализировал возможности мобильного приложения для навигации и безопасности. Оно отметит ключевые точки, сложные участки, стоянки, альплагеря, отели, кафе и сервисы. Приложение пришлет оповещения от спасательных служб и заработает офлайн, даже при слабом спутниковом сигнале. Такие технологии усиливают привлекательность региона, где турпоток растет быстрее средних по России показателей.

В прошлом году Северный Кавказ удвоил приток туристов по сравнению со среднероссийским уровнем, а горнолыжные курорты вошли в топ-3 страны. К 2030 году компания рассчитывает довести число поездок до 5 млн в год благодаря нацпроекту по туризму. Эксперты отмечают синергию республик СКФО в межрегиональных турах с экологией, этнокультурой и пляжами.

Станислав Маслаков