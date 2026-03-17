Bank of America урегулировал гражданский иск жертв Джеффри Эпштейна

Bank of America договорился об урегулировании иска, который подали к нему жертвы скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на базу данных суда Южного округа Нью-Йорка.

В карточке дела отмечено, что договоренность между сторонами была достигнута 12 марта, сумма соглашения не раскрывается. Представители банка никак не комментируют сообщения СМИ и информацию из судебной базы данных. На 2 апреля назначено слушание, в ходе которого может быть вынесено финальное решение.

Если суд одобрит соглашение, Bank of America удастся закрыть дело, начатое в октябре прошлого года. Иск был подан от имени женщины, имя которой не раскрывается. Она обвиняла банк в том, что он продолжал обслуживать Эпштейна и его сообщников, несмотря на поступавшие тревожные сигналы о его деятельности, и не сообщал о подозрительных трансакциях вплоть до смерти финансиста в 2019 году.

Это не первое обвинение в адрес банков по делу Эпштейна. JPMorgan и Deutsche Bank ранее уже пришлось выплатить штрафы и компенсации жертвам на сотни миллионов долларов — эти банки также обвинялись в том, что они продолжали сотрудничать с Эпштейном и его сообщниками, когда в их адрес уже звучали серьезные обвинения.

Евгений Хвостик