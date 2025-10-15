Bank of America обвинили в связях с Джеффри Эпштейном

Женщина, заявляющая, что подвергалась сексуализированному насилию со стороны скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, подала иск в американский суд к Bank of America.

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, обвиняет банк в том, что он продолжал обслуживать Эпштейна и его сообщников, несмотря на поступавшие тревожные сигналы, и не сообщал об их подозрительных трансакциях вплоть до смерти финансиста в 2019 году.

Это не первое обвинение в адрес банков по делу Эпштейна. JPMorgan и Deutsche Bank ранее уже пришлось выплатить штрафы и компенсации жертвам на сотни миллионов долларов — эти банки также обвиняли в том, что они продолжали сотрудничать с Эпштейном и его сообщниками, когда в их адрес уже звучали серьезные обвинения. The Wall Street Journal пишет, что недавно наследники Эпштейна передали американским властям список более чем из 20 банков, в которых у него или связанных с ним организаций были счета.

Эпштейн был арестован в 2019 году. Ему были предъявлены обвинения в секс-торговле, совращении несовершеннолетних, организации проституции, подкупе свидетелей и прочих преступлениях. Через месяц после ареста, не дожидаясь суда, он покончил с собой в тюремной камере.

Яна Рождественская