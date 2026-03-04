Башкирский бизнесмен не вошел в банкротство банка «Воронеж» с долгом на 81 млн

Арбитражный суд Воронежской области вернул башкирскому предпринимателю Тимуру Ишалину заявление о включении требований в реестр кредиторов обанкротившегося банка «Воронеж». Сумма претензий бизнесмена составляла 81,5 млн руб. Суть их возникновения не раскрывалась. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд указал, что господин Ишалин не предоставил доказательств предварительных обращений с требованиями к конкурсному управляющему банка «Воронеж» и тем самым нарушил установленный законом порядок присоединения к банкротству. Апелляционной жалобы от предпринимателя пока не поступало.

По данным Rusprofile, Тимур Ишалин с 2021 года является руководителем московского ООО «Девелопмент-Урал», специализирующегося на аренде недвижимости. Ранее он выступал учредителем трех столичных фирм (ООО «Глобал», ООО «Экселлент» и ООО «ВБ-финанс»), а также башкирского ООО «Триалторг» и тульского ООО «Гранит». Все они в настоящее время ликвидированы.

Также воронежский арбитраж продлил конкурсное производство обанкротившегося банка на шесть месяцев, начиная с 28 февраля. На последнем комитете кредиторов была утверждена смета затрат на проведение конкурсного производства в отношении «Воронежа» на первый квартал 2026-го — на 8,3 млн руб.

В начале февраля конкурсный управляющий банка «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подал кассационную жалобу на решения предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с его бывших контролирующих лиц части убытков. Жалобу приняли к производству. Ближайшее заседание суда назначено на 16 марта.

Речь идет о взыскании 1,94 млрд руб. с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. Ряд сделок, в которых Центробанк и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легли в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Егор Якимов