АСВ обжалует в кассации невзыскание с экс-руководителей банка «Воронеж» 2 млрд

Конкурсный управляющий обанкротившегося банка «Воронеж» «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) подал кассационную жалобу на решения предыдущих инстанций, отказавших во взыскании с его бывших контролирующих лиц части убытков. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жалоба пока не принята к производству. Речь идет о взыскании 1,94 млрд руб. с экс-президента банка Олега Кисляка, бывшего первого зампреда правления Татьяны Зюзюковой и экс-члена правления Светланы Струковой.

АСВ с июня 2021 года требует взыскать с указанных бывших топ-менеджеров, а также с их экс-коллег Александра Хапирова и Рафиса Яхина 6,54 млрд руб. убытков. В октябре 2021-го суд наложил арест на квартиры и счета бенефициаров обанкротившегося банка, который те не смогли отменить.

Конкурсный управляющий банка полагал, что топ-менеджеры «Воронежа» выводили его активы, перечисляя деньги фиктивным компаниям, выдавая безнадежные ссуды физлицам и приобретая ценные бумаги по завышенной стоимости. Однако в сентябре 2025 года воронежский арбитраж не согласился с этими выводами и отказался взыскивать часть убытков банка «Воронеж» с его бывших топ-менеджеров. В конце октября АСВ подало апелляционную жалобу на решение, однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил ее.

Суд согласился с выводами воронежского арбитража о том, что АСВ не предоставило «однозначных и бесспорных доказательств» того, что на момент заключения спорных сделок задолженность была «заведомо нереальной к взысканию». Также в апелляционной инстанции согласились и с отсутствием доказательств того, что АО «Финанс-инвест», с которым у банка был договор на брокерское обслуживание, на момент его заключения являлось убыточным, в результате чего убытки понес и «Воронеж».

«Фактически конкурсным управляющим ставится в вину ответчикам негативные последствия, наступившие для банка в связи с неисполнением обязательств со стороны контрагентов. Между тем возможность возникновения таких последствий связана с риском предпринимательской деятельности и сама по себе не свидетельствует о недобросовестности действий ответчиков»,— отметили в суде.

В конце августа воронежский арбитраж также продлил конкурсное производство (финальную стадию банкротства, в рамках которой АСВ и требовало крупного взыскания) АО «Банк Воронеж» на шесть месяцев.

Банк России отозвал лицензию «Воронежа» 15 июня 2018 года из-за проведения якобы «теневых» валютных операций. Ряд сделок, в которых Центробанк и АСВ увидели признаки вывода активов, ранее легли в основу уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), которое возбудила воронежская полиция.

Подробнее об уголовном деле читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Полиция догнала банк "Воронеж"».

Егор Якимов