Картельный сговор вернули в суд

Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор депутату городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Виталию Чачину. Согласно обвинению, он совместно с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным незаконным образом выиграл на торгах право заключить шесть договоров на строительство объектов в Уральском федеральном округе (УрФО). Всего контрактов было заключено на 286 млн руб. Вину он не признал. Дело передано на новое рассмотрение.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свердловский облсуд отменил решение Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга о признании невиновным депутата городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Виталия Чачина, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда. Ранее ему были предъявлены обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения). Ранее гособвинитель запрашивал для него пять лет колонии общего режима.

Уголовное дело передано в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга на новое рассмотрение.

Согласно фабуле уголовного дела, депутат вместе с учредителем ООО «Техностройкомплект» (ТСК) Сергеем Заварухиным незаконным образом на нескольких ранее проводимых торгах выиграл право на заключение шести договоров на строительство городской инфраструктуры в Уральском федеральном округе (УрФО).

Ъ В 2007–2008 годах Виталий Чачин работал помощником председателя коллегии адвокатов «Капитал». В 2009 году перешел на предприятие «Ремонтно-реставрационные работы», где занимал должности начальника юридического отдела и генерального директора. С 2020 года избирался депутатом гордумы Екатеринбурга VII и VIII созывов.

По данным обвинения, Виталий Чачин, будучи директором строительной компании «Сити Билдинг» (в сервисе kartoteka.ru указано, что компания занимается строительством жилых и нежилых зданий), в 2018 году предложил предпринимателю Сергею Заварухину заключить между их компаниями взаимовыгодные соглашения, ограничивающие конкуренцию на строительном рынке для иных фирм, рассчитывающих на контракты.

По сути, организации должны были поддерживать цены на торгах в формате электронных аукционов. Как следует из обвинения, Сергей Заварухин согласился участвовать в нелегальной схеме.

По данным гособвинения, кооперация между предпринимателями, руководящими организациями, идет вразрез с антимонопольным законодательством. Несмотря на это, торги с участием ТСК и «Сити Билдинг» проходили под надзором и контролем Виталия Чачина, итогом которого были договоренности о сумме контрактов, заявленных на торгах.

По итогам якобы картельного сговора было заключено шесть контрактов: капитальный ремонт моста в селе Богдановское (Челябинская область) за 66,5 млн руб., диагностирование целостности пожарных резервуаров в Свердловской области за 319 тыс. руб., газификация домов в селе Покровское за 94,8 млн руб., строительство газопровода в деревне Починок за 46 млн руб., строительно-монтажные работы котельной в городе Троицке (Челябинская область) за 59,9 млн руб. и ремонт насосной станции в Донском (Тульская область) за 18,4 млн руб. Незаконный доход от полученных контрактов составил более 286,1 млн руб.

Сейчас расследуется еще одно уголовное дело в отношении Виталия Чачина по ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий). По данным следователей, ООО «Сити Билдинг» в качестве генподрядчика выполняло работы по строительству резервуаров питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на головном водозаборе Шадринска (Курганская область). Цена контракта составляла 359,7 млн руб.

Закончить работы компания должна была до апреля 2022 года. Но в нарушение условий контракта ООО «Сити Билдинг» установило на объекте другое оборудование, которое позже принял заказчик.

По итогам служебной проверки следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении депутата Виталия Чачина и бывшего заместителя мэра Шадринска Елены Мезенцевой из-за многомиллионного ущерба.

Артем Путилов