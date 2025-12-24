Суд в Кургане арестовал имущество екатеринбургского депутата Виталия Чачина

Городской суд Кургана наложил арест на имущество депутата городской думы Екатеринбурга от «Единой России» Виталия Чачина. После рассмотрения апелляции решение было оставлено в силе, следует из данных картотеки Курганского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Чачин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Виталий Чачин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее управление СКР по Курганской области возбудило в отношении депутата еще одно уголовное дело — по ч. 5 ст. 33 п.п. «в, г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество при превышении должностных полномочий). Виталий Чачин является руководителем ООО «Сити Билдинг». Как считает следствие, компания в качестве генподрядчика выполняла работы по строительству резервуаров питьевой воды с насосной станцией и сооружениями водоподготовки на головном водозаборе Шадринска (Курганская область). Цена контракта составляла 359,7 млн руб. Но в нарушение условий контракта ООО «Сити Билдинг» установило на объекте другое оборудование, которое позже принял заказчик. Компания обращалась в Арбитражный суд Курганской области с иском к администрации города с целью внесения изменений в проектную документацию. После проверки в отношении Виталия Чачина и экс-заммэра Шадринска Елены Мезенцевой было возбуждено делао из-за ущерба более чем на 28 млн руб.

Депутат также проходит обвиняемым по другому уголовному делу. Ему вменяется п. «а» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения). Его обвиняют в картельном сговоре более чем на 286 млн руб.

Ирина Пичурина