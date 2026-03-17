В Новороссийске изменили порядок назначения выплат военнослужащим по контракту

Власти Новороссийска изменили условия назначения единовременной денежной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт с ВС РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, военнослужащим, заключившим контракт в Новороссийске о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ во время СВО в период с 1 января по 31 декабря 2026 года, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 500 тыс. руб. Такой же размер выплаты действовал в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

С 1 февраля текущего года выплаты не предоставляются гражданам, которые являлись подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми или осужденными, либо находились в местах лишения свободы на момент заключения контракта.

В предоставлении единовременной денежной выплаты также могут отказать в связи с несоответствием предоставленных документов требованиям, из-за отсутствия гражданства РФ или истечения срока подачи документов.

Постановление вступило в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Кристина Мельникова