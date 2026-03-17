Академик РАН оценил экологические последствия в случае атаки на «Турецкий поток»

Академик РАН Виктор Егоров представил анализ экологических последствий возможного повреждения газопровода «Турецкий поток» в Черном море после попыток украинских атак на компрессорную станцию. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск».

12 марта Минобороны России сообщило об очередной попытке нападения украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в анапском поселке Гай-Кодзор. Объект обеспечивает подачу газа по магистрали «Турецкий поток». Военное ведомство уточнило, что украинские силы использовали ударные беспилотники самолетного типа. Ранее президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил о поступлении данных о возможной подготовке диверсий против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

Научный руководитель Института биологии Южных морей РАН имени А.О. Ковалевского Виктор Егоров проанализировал потенциальные угрозы для экосистемы при повреждении трубопровода на глубине. По мнению ученого, поток газа из разрушенного газопровода создаст апвеллинг — подъем глубинных вод к поверхности. В поверхностный слой поступит некомпенсируемое живым веществом количество биогенных элементов.

«Это вызовет вспышку продукции фитопланктона, в том числе сине-зеленых водорослей»,— предупредил Виктор Егоров.

Такие процессы могут привести к заморам и гибели обитателей этого слоя или к чрезмерному увеличению биомассы желетелых организмов — медуз.

Отдельно академик прокомментировал гипотетическую угрозу подъема сероводорода из глубинных слоев моря, которая часто обсуждается в контексте повреждения газопроводов. По мнению ученого, даже массированный выброс газа не способен преодолеть природный защитный барьер.

«Никакой расход газа из глубинных вод не приведет к подъему сероводорода выше так называемой редокс-зоны, находящейся на глубинах 150–200 м. В редокс-зоне H2S потребляется в трех слоях хемосинтезирующих тионовых бактерий и окисляется содержащимся над этим слоем растворенным в воде кислородом»,— пояснил Виктор Егоров.

