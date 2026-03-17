Ученый оценил риски для экологии Черного моря в случае атаки на «Турецкий поток»

12 марта Минобороны России сообщило об очередной попытке атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию «Русская» в анапском поселке Гай-Кадзор, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». По данным ведомства, украинские силы применили ударные беспилотники самолетного типа. Ранее президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ заявил о поступлении информации о возможной подготовке диверсий против газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

Научный руководитель ФГБУН Института биологии Южных морей РАН имени А.О. Ковалевского (Севастополь), доктор биологических наук, профессор, академик РАН Виктор Егоров представил анализ возможных последствий для экосистемы, если диверсия или авария все же приведут к повреждению трубопровода на глубине.

По словам ученого, поток газа из разрушенного газопровода создаст апвеллинг (подъем глубинных вод океана к поверхности), и в поверхностный слой вод будет поступать некомпенсируемое живым веществом количество биогенных элементов. «Это вызовет вспышку продукции фитопланктона, в том числе сине-зеленых водорослей. При этом могут возникнуть заморы, из-за которых погибнут обитатели этого слоя, или произойдет непомерное увеличение биомассы желетелых организмов (медуз)»,— предупреждает Виктор Егоров.

Отдельно академик РАН прокомментировал гипотетическую угрозу подъема сероводорода из глубинных слоев моря, которая часто обсуждается в контексте повреждения газопроводов.

Черное море является крупнейшим в мире меромиктическим водоемом (с несмешиваемыми слоями воды): около 90% его водной толщи ниже 150–200 м насыщены сероводородом и лишены кислорода.

По мнению ученого, даже массированный выброс газа не способен преодолеть природный защитный барьер.

«Никакой расход газа из глубинных вод не приведет к подъему сероводорода выше так называемой редокс-зоны, находящейся на глубинах 150-200 м. В редокс-зоне H2S потребляется в трех слоях хемосинтезирующих тионовых бактерий и окисляется содержащимся над этим слоем растворенным в воде кислородом»,— пояснил Виктор Егоров.

Наталья Решетняк