Песков переадресовал Минсельхозу вопрос о вспышке заболевания скота в Сибири
Министерство сельского хозяйства координирует действия региональных властей в связи со вспышкой заболевания скота в Новосибирской области. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром», — сказал господин Песков, отвечая на вопрос о распространении заболевания и забое скота. От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался, посоветовав задать вопрос Минсельхозу.
В Новосибирской области введен режим ЧС из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота. СКР начал проверку действий областного минсельхоза, а также массовых жалоб фермеров на изъятие скота. Местные власти предложили предпринимателям обращаться в ветеринарные службы для подачи заявок на компенсации.
