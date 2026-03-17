Эксперт: на Дону недвижимость остается приоритетным инструментом для инвестиций

Инвесторы в регионах юга России традиционно ориентируются на «осязаемые» активы. Об этом «Ъ-Ростов» рассказали опрошенные на тему фондового рынка эксперты. Так, в частности, директор по премиальному обслуживанию МТС Банка Георгий Варданян считает, что в Ростовской области недвижимость остается приоритетным инструментом для инвестиций.

По его словам, предпочтение отдается активам, которые можно физически контролировать. Речь идет о жилье, коммерческой недвижимости, технике и оборудовании. «Для южного инвестора важен фактор управляемости и визуальной понятности актива. Интерес к фондовым инструментам присутствует, но часто рассматривается как дополнение к реальным активам, а не как основная стратегия»,— говорит господин Варданян.

Руководитель офиса продаж ГК «Альянс» Татьяна Богуш констатирует, что инвестиции в недвижимость растут на фоне снижения доходности банковских депозитов. По ее данным, ставки по вкладам снизились с пиковых 18–20% в начале 2023 года до 15–16% на текущий момент. Таким образом, при инфляции реальная доходность минимальна, отмечает эксперт.

По словам госпожи Богуш, вложения заметны не только в бизнес-класс, но и в сегменте элитной недвижимости. К примеру, отмечает участница рынка, средняя цена в одном элитном доме-резиденции в Ростове-на-Дону выросла с 290 тыс. на старте до 590 тыс. руб. за кв. м на сегодняшний день.

«В ближайший год доходность от недвижимости ожидается по ростовскому региону в пределах 20–35% — в зависимости от стадии проекта и сегмента. На примере наших объектов, инвестирование в квадратные метры превышает депозиты по реальной доходности в два-три раза»,— резюмирует представитель девелопера.

В то же время, исполнительный директор Макрорегиона Юг ПАО «Банк Уралсиб» Ирина Зуй отмечает, что на фоне снижения ключевой ставки и изменения ставок по вкладам в четвертом квартале 2025 года выделился сегмент клиентов, предпочитающих краткосрочные и среднесрочные продукты.

«Параллельно с этим мы фиксируем интерес клиентов премиального сегмента к альтернативным инструментам размещения, среди которых популярны инвестиционные и страховые продукты. Это могут быть продукты доверительного управления, инвестиции в различные классы активов, или программы накопительного страхования жизни с фиксированным доходом. В таких инструментах клиенты могут рассчитывать на повышенную доходность, даже в период снижения ключевой ставки», — отметила Ирина Зуй.

Подробнее о ситуации на фондовом рынке мира, России и Ростовской области, а также трендах на токенизацию активов читайте в материале «Ъ-Ростов» — «Инвестиции в цифрах: какие тренды задал 2025 год на фондовом рынке юга России».

Дмитрий Михеенко