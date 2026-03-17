Новосибирский племзавод «Ирмень» прокомментировал сообщения о карантине

Племзавод «Ирмень» ввел предупредительные меры из-за заболеваний крупного рогатого скота в Новосибирской области, однако карантин на предприятии не вводился. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель хозяйства Олег Бугаков.

«Карантин — это в Козихе и Новопичугово (оба в Ордынском районе.—"Ъ")»,— сказал господин Бугаков, уточнив, что предприятие продолжает работу в штатном режиме.

Племзавод расположен в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области и специализируется на производстве молока, зерна и мяса. Предприятие основано в 1958 году и остается крупнейшим производителем молока в регионе.

В Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек бешенства и пастереллеза среди крупного рогатого скота, сообщил министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. По его словам, последние случаи выявили в начале марта, более 10 дней назад, и после проведения санитарных мероприятий новые очаги не фиксируются.

СКР начал проверку действий областного минсельхоза, а также жалоб фермеров на массовое изъятие скота. Власти предложили владельцам животных обращаться в районные ветеринарные службы для оформления компенсаций.

