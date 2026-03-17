Академик РАН: Черное море может воспламеняться во время землетрясений

Землетрясения в Черном море или авария на газопроводе «Турецкий поток» могут спровоцировать выброс метана на поверхность и образование горящих факелов высотой свыше 500 м. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал научный руководитель ФГБУН Института биологии Южных морей РАН имени А.О. Ковалевского (Севастополь), доктор биологических наук, профессор, академик РАН Виктор Егоров.

По словам ученого, в результате аварии на газопроводе или при подземных толчках в придонные слои может попасть метан, растворенный в воде или содержащийся в виде газогидратов в донных отложениях («сухой лед»). Газ будет всплывать пузырями диаметром до 8 мм со скоростью 20–25 сантиметров в секунду.

Обычно, объясняет ученый, метановые струи с глубин свыше 250 м растворяются в воде. Однако при потоке газа в поверхностный слой свыше 30 литров на кубометр в секунду суда могут терять плавучесть. При более высокой концентрации метана на поверхности моря возникают горящие факелы высотой свыше 500 м, как это происходило при Ялтинском землетрясении 1927 года.

«У грузинского побережья недалеко от Очамчири, на глубине 530 м, на склоне глубоководного каньона глубиной свыше 800 м было обнаружено поле метановых сипов с поперечным сечением около 250 м. После публикации этих данных местные жители сообщили, что в течение веков, в периоды геологических катаклизмов и землетрясений, в этом районе "горит море" факелами высотой в несколько сотен метров. Народная молва гласит, что это их предупреждает "Очамчирский бог"»,— отметил Виктор Егоров.

В феврале и марте в Черном море была зафиксирована серия землетрясений. 6 марта в акватории моря у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1. Ранее, 3 марта, жители Сочи почувствовали сразу два ощутимых подземных толчка магнитудами 4,4 и 4,5 с интервалом в несколько часов. Кроме того, ВСУ предпринимают попытки атаковать инфраструктуру трубопровода «Турецкий поток». О возможной подготовке диверсий заявил президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

Наталья Решетняк