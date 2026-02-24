Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков
Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ сообщил, что имеется информация о попытке подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.
Президент РФ Владимир Путин и директор ФСБ Александр Бортников
Фото: пресс-служба президента РФ
«Сейчас вот информация тоже, наша оперативная, идет. В СМИ сегодня должна быть, наверное уже есть, не успел ничего посмотреть, но речь идет о возможном взрыве газовых наших систем по дну Черного моря»,— сказал глава государства (цитата по «РИА Новости»).
«Голубой поток» предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через Черное море, минуя третьи страны. «Турецкий поток» — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море.