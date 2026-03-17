Мэр Ярославля потребовал жестких мер из-за невывоза мусора

Мэр Ярославля Артем Молчанов потребовал применения жестких мер за несвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок. Об этом он сказал в ходе открытого совещания в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

В конце февраля мэрия со ссылкой на регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) сообщала, отвечая на жалобы жителей, что с некоторых мест накопления ТКО не вывозится мусор из-за нерасчищенных подъездов. Мэр сообщил, что в некоторых случаях такие факты не подтвердились. Эти обращения о несвоевременном вывозе мусора были направлены в областное профильное министерство для привлечения к ответственности оператора.

«Обращений за последнюю неделю по этому поводу меньше не стало. Все отговорки уже не работают, нет снега. То, что подъехать невозможно, это просто абсурд, ребята. Поэтому давайте в этом направлении еще одну волну сделаем. Задача на неделю —отработать все факты по несвоевременному вывозу мусора, скомпоновать их, мне доложить в пятницу, и мы отправляем снова в министерство для того, чтобы принимать уже жесткие меры»,— сказал Артем Молчанов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что прокуратура выявила нарушения в работе по вывозу мусора в Ярославле. Представления были внесены главе областного министерства, главам районных администраций, руководителям «Горзеленхозстроя» и ярославского филиала «Хартии».

Алла Чижова