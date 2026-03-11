Прокуратура выявила нарушения при вывозе мусора в Ярославле

В Ярославле прокуроры внесли представления в связи с ненадлежащей работой по вывозу мусора. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура зафиксировала, что с 1 по 5 марта СМИ опубликовали более 25 материалов о несвоевременном вывозе мусора с контейнерных площадок. В ходе проверки ведомство установило, что территориальные администрации и «Горзеленхозстрой» ненадлежащим образом содержали дороги зимой, что, в свою очередь, привело к невозможности спецтехники подъехать к контейнерным площадкам для вывоза мусора.

Кроме того, ведомство выявило факты ненадлежащего исполнения «Хартией» обязанности по своевременному вывозу мусора.

«Не соблюдался график вывоза твердых бытовых отходов с контейнерных площадок по улицам 1-й Тормозной, Большой Октябрьской, Елены Колесоовой, Звездной, Индустриальной, Кавказской, Пирогова, Преображенской, Рыбинской, Сахарова, Стопани, Суздальской, Титова, Щепкина, Юности, Ярославской, проспекту Дзержинского, Ленинградскому и Московскому проспектам и другим»,— указали в прокуратуре.

Министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области как уполномоченный орган не обеспечило должный контроль за региональным оператором. Представления об устранении нарушений прокуратура области внесла главе министерства, а прокуроры районов — главам администраций, руководителям «Горзеленхозстроя» и ярославского филиала «Хартии».

Алла Чижова