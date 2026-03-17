Долги жителей Дона за капремонт многоэтажек выросли на 8% с начала года

По данным на 1 марта 2026 года задолженность собственников многоквартирных домов по платежам в фонд капитального ремонта составила 2,5 млрд руб., что на 8% больше, чем в начале января, когда показатель составлял 2,3 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в НКО «Ростовский областной общественно полезного фонд содействия капитальному ремонту».

При этом за год в регионе объем задолженность по платежам в фонд сократилась на 11,5%. По состоянию на 1 января 2025 года она составляла 2,6 млрд руб., на 1 января 2026 года — 2,3 млрд руб.

С 1 декабря 2025 года в Ростовской области плата за капитальный ремонт в многоэтажках изменилась на величину чуть более 1 руб. за 1 кв. м. Таким образом, минимальный платеж за один «квадрат» в МКД составляет 15,15 руб., на 7,6% выше, чем было ранее.

в 2025 году в Ростовской области было капитально отремонтировано 1,4 тыс. многоквартирных домов. По этому показателю регион занял четвертое место в России.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», общая сумма задолженности населения Ростовской области за жилищно-коммунальные услуги на начало января 2026 года составила более 4,4 млрд рублей. Это на 11,5% меньше год к году.

Большая часть долга (58% или 2,6 млрд руб.) пришлась на Ростов-на-Дону. При этом показатель оказался ниже прошлогоднего на 10,7%, когда долг жителей столицы региона за ЖКУ достигал 2,9 млрд руб.

Наталья Белоштейн