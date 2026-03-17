Приключения итальянцев в архивах

В Краснодарском крае будут судить начальниц отделов ЗАГС Крымского и Славянского районов Кубани и трех их соучастниц за махинации с архивными данными для оформления россиянами гражданства Италии. Следствием установлено 26 эпизодов. Часть сфальсифицированных записей уже аннулирована прокуратурой через суд. Фигуранткам может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком на шесть лет.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следственное управение СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы, занимавшейся легализацией россиян в Италии через фальсификацию архивных записей ЗАГС. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Фигурантами дела стали пять человек, включая начальниц ЗАГС Славянского и Крымского районов. Им инкриминируют 26 эпизодов внесения в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений в составе организованной группы (ч. 2 ст. 285.3 УК РФ). Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД РФ по краю.

По версии следствия, преступная схема действовала с 2022 по август 2024 года. Злоумышленники подыскивали клиентов, желающих получить гражданство Италии. После этого с помощью коррумпированной схемы в архивные книги Крымского района вносились фиктивные записи о рождении.

Согласно поддельным документам, отцами российских заявителей указывались итальянцы, которых те никогда не знали. Для этого использовались поврежденные или пустые бланки в архивах.

Затем, на основании этих сведений, вносились ложные данные в федеральную государственную информационную систему ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ФГИС ЕГР ЗАГС). После чего клиенты получали уже официальные свидетельства о рождении с «итальянскими» корнями (согласно законодательству Италии, любое лицо с любым гражданством, которое может продемонстрировать свое происхождение по прямой линии от гражданина Италии, также является гражданином Италии).

На период расследования в отношении трех обвиняемых по ходатайству следователя были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые продолжают действовать в настоящее время, еще две фигурантки находятся под домашним арестом.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,— отмечено в сообщении регионального управления СКР.

Согласно санкции вменяемой статьи, обвиняемым может грозить наказание до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет.

Ранее прокуратура Краснодарского края в судебном порядке аннулировала часть незаконных записей. В частности, надзорное ведомство выявило махинации с метриками некоего Бориса Подгорного 1937 года рождения.

Как сказано в решении суда, с которым ознакомился «Ъ-Кубань», при проверке архивных книг ведомство обнаружило, что в записях Молдаванского сельского Совета Греческого района Азово-Черноморского края указано, что 2 сентября 1937 года родился Борис Подгорный. Отцом указан итальянец Аббоницио Николо, матерью — русская Ольга Подгорная. На основании этой записи московский ЗАГС выдал повторное свидетельство о рождении Бориса Подгорного. Однако проверка выявила другую запись — от 29 января 1937 года о рождении Бориса Подгорного, зарегистрированную Бюро ЗАГС Сталинского района Московской области. Там матерью указана Дарья Подгорная, отец не указан. То есть ребенок родился в Москве, но запись о его рождении внесли на территории Краснодарского края спустя восемь месяцев. Проверка не подтвердила соблюдение установленной процедуры регистрации. Запись о рождении Бориса Подгорного оказалась последней за 1937 год в алфавитной книге Бюро ЗАГС Крымского района. Все записи на букву «П» внесены в хронологическом порядке, а сентябрьская запись появилась в последней строке за год.

Также через суд были аннулированы записи о рождении Соболевой Лидии и Власовой Риммы, в качестве отцов которых указаны итальянцы Дзаньяньоли Иван Феличе и Казарето Алессандро Микеле соответственно. В настоящих документах, найденных по месту фактического рождения (в Москве и Вологодской области), отцами значатся русские по национальности граждане.

Наталья Решетняк