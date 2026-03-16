Власти Сочи не фиксируют падения бронирований на лето 2026 года

Заметного сокращения бронирований на летний сезон в Сочи на данный момент не фиксируется. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на председателя комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Городского собрания Сочи Светлану Ермилову.

Ранее в федеральных и региональных СМИ со ссылкой на Российскую ассоциацию туроператоров появились оценки, согласно которым курорт может недосчитаться до 1 млн туристов. Госпожа Ермилова считает подобные заявления преждевременными, указывая на текущие статистические показатели туристической отрасли.

По ее словам, в 2025 году Сочи вошел в число трех наиболее востребованных туристических направлений страны. Курорт принял более 7,9 млн гостей, что обеспечило около 40% общего туристического потока Краснодарского края. Средняя загрузка функционирующих средств размещения составила 76,6%.

В начале 2026 года курорт также демонстрирует сопоставимые показатели. По итогам новогодних и рождественских праздников Сочи посетили свыше 470 тыс. человек. Из них около 281 тыс. прибыли в качестве туристов, еще порядка 190 тыс.— экскурсанты. Средняя загрузка средств размещения в этот период достигла 74,7%.

С начала текущего года курорт уже принял 1,3 млн гостей. Этот показатель составляет 96,5% от аналогичного периода прошлого года.Средняя загрузка средств размещения в настоящее время оценивается примерно в 68%. Одновременно на территории Сочи размещается около 100 тыс. отдыхающих, а средний уровень загрузки гостиниц и других коллективных средств размещения достигает 66%.

По словам госпожи Ермиловой, одним из индикаторов стабильной работы туристической отрасли стала динамика поступлений туристического налога. Если ранее объем курортного сбора составлял около 520 млн руб., то после изменения механизма взимания платежа средства размещения перечислили в бюджет города более 1 млрд руб.

Полученные средства планируется направить на развитие туристической инфраструктуры и повышение привлекательности курорта. При этом существующие риски, связанные с работой аэропорта Сочи, сохраняются, однако существенного влияния на бронирования на летний сезон пока не наблюдается.

