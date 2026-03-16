Sky News Arabia: в Белом доме допустили изъятие нефти с иранского острова Харк

В администрации США не исключают конфискации иранской нефти с острова Харк, сообщил Sky News Arabia представитель Белого дома. По его информации, президент США Дональд Трамп «рассматривает все варианты».

«Ничто не мешает США размышлять о конфискации нефти с острова Харк»,— сказал собеседник Sky News Arabia. О том, что Дональд Трамп обдумывает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове, ранее сообщили Axios американские чиновники. По их словам, такая операция потребовала бы высадку на остров сухопутных подразделений армии США.

Через терминал на острове Харк проходит около 90% иранского нефтяного экспорта. 14 марта США заявили об ударе по острову, после чего МИД Ирана пригрозил ответными ударами по американским энергообъектам. Позже Дональд Трамп допустил повторные удары по территории.

