Остров отсечения

Президент Трамп сделал новый шаг в эскалации конфликта с Ираном, санкционировав удар, который он назвал «одним из самых мощных в истории Ближнего Востока». Уничтожение военной инфраструктуры на острове Харк открывает США путь к захвату этого острова, через который проходит 90% иранского нефтяного экспорта. В случае перехода Харка под американский контроль США получат сильнейший рычаг давления на Иран. В ответ Тегеран пообещал массированные удары по ОАЭ, с территории которых был атакован Харк, и призвал к эвакуации граждан Эмиратов.

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Согласно отчету Центрального командования ВС США, их ракетные удары по острову Харк поразили 90 военных целей, но нефтяные терминалы не пострадали

Плохую для Ирана новость президент Трамп обнародовал в пятницу, 13 марта, представив ее еще одним шагом к победе в войне. «Только что по моему приказу Центральное командование вооруженных сил США осуществило один из самых мощных авиаударов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные цели на жемчужине Ирана — острове Харк»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США особо отметил, что операция на Харке пока ограничилась ликвидацией военных объектов и оставила в неприкосновенности сам порт и нефтяной терминал. Однако если Иран не откажется от дальнейшей эскалации, то следующей целью США на Харке уже могут стать объекты нефтяной отрасли.

«Я решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Но если Иран или кто-либо сделают что-то, что помешает свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно изменю это решение»,— написал Трамп, призвав вооруженные силы Ирана прекратить сопротивление.

С отдельным заявлением выступило Центральное командование ВС США (CENTCOM), назвавшее операцию на Харке «крупномасштабным точечным ударом». «В результате атаки были уничтожены склады морских мин, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов. Американские войска успешно поразили более 90 иранских военных целей, сохранив при этом нефтяную инфраструктуру»,— отметили в CENTCOM.

А на следующий день, 14 марта, в интервью телеканалу ABC News Трамп предупредил, что США могут нанести по острову «еще несколько ударов просто ради забавы».

Иранская сторона подтвердила удары по оборонительным сооружениям, морской базе, аэропорту и вертолетному ангару на Харке, однако сделала акцент на том, что крупнейший экспортный нефтяной терминал страны функционирует в обычном режиме.

«Американо-сионистские силы нанесли повреждения части военных объектов и аэропорта острова Харк. Экспорт нефти с нефтяного терминала Харка продолжается в полном объеме, а деятельность компаний, расположенных на острове, не прерывалась»,— заявили в руководстве провинции Бушер.

Через находящийся в северной части Персидского залива, в 55 км от побережья, небольшой остров Харк проходит около 90% поставок иранской нефти на мировой рынок, что делает его ключевым объектом энергетической инфраструктуры страны. Именно на Харке находятся главные наливные мощности и терминалы для загрузки крупных танкеров.

Поэтому даже если добыча нефти в самом Иране не остановится, утрата мощностей Харка или их переход под контроль США создадут огромные проблемы для вывоза иранской нефти за рубеж. Еще один иранский терминал Джаск на побережье Оманского залива по своей инфраструктуре не способен стать заменой Харку.

Учитывая уникальную роль Харка как главного нефтяного клапана Ирана и его уязвимость с военной точки зрения, американские СМИ обсуждают возможность в качестве следующего шага Вашингтона захват острова путем высадки на нем морской пехоты США.

Как сообщил телеканал ABC News, военное командование США срочно перебрасывает на Ближний Восток расквартированный в Японии на Окинаве 31-й экспедиционный отряд морской пехоты (Marine Expeditionary Unit) — подразделение быстрого реагирования, включающее до 2,5 тыс. военнослужащих с техникой, авиацией и несколькими десантными кораблями.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц пишет о том, что министр войны США Пит Хегсет одобрил запрос CENTCOM на дополнительное развертывание в Персидском заливе подразделения амфибийно-десантной группы и экспедиционного отряда, которое включает несколько кораблей, около 5 тыс. морпехов и военных моряков.

В этой ситуации усиливающий военно-политическое и психологическое давление на Тегеран президент Трамп предпочитает сохранять свою излюбленную стратегическую неопределенность в вопросе о том, решится ли он на попытку сухопутного блицкрига с высадкой морской пехоты на Харке.

В интервью радиостанции Fox News глава Белого дома уклонился от разговора о возможности установления американского контроля над Харком. «Я не могу ответить на этот вопрос. Вам не стоило его задавать. Скажем, я бы хотел или не хотел этого делать. Зачем бы я стал вам об этом рассказывать»,— заявил Трамп ведущему передачи Брайану Килмиду.

Заявления иранской стороны свидетельствуют о том, что в Тегеране осознают угрозу захвата Харка или уничтожения его нефтяной инфраструктуры, однако пока готовы отвечать США ударом на удар уже на новом витке эскалации конфликта.

Как заявил 14 марта председатель Меджлиса Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф, «Иран перестанет сдерживаться в случае агрессии против своих островов».

О том, какие ответные действия намерен предпринять Иран, более подробно в интервью телеканалу MS Now рассказал глава МИДа страны Аббас Аракчи. По его словам, удары будут нанесены по территории соседних стран, которые США используют для ракетных ударов по Ирану. «Наши вооруженные силы уже заявили, что ответят, если наша нефтяная и энергетическая инфраструктура попадет под удары. И они ударят по любой энергетической инфраструктуре в регионе, которая принадлежит американским компаниям или где американские компании являются держателями акций»,— пообещал Аббас Аракчи.

В наибольшей зоне риска оказались Объединенные Арабские Эмираты, с территории которых при помощи ракетных установок HIMARS был атакован Харк.

Как заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари, ОАЭ должны быть готовы заплатить свою цену за содействие Вашингтону.

«Мы заявляем руководству ОАЭ, что Иран считает, что для защиты своего суверенитета и территорий законным правом является нанесение ударов по местам запуска американских ракет в судоходных портах, а также по местам размещения и укрытиям американских военных в ряде городов ОАЭ»,— говорится в обращении иранского военного командования.

Кроме того, агентство Tasnim распространило заявление о подготовке ударов по трем портам ОАЭ и призвало местных жителей покинуть территории вокруг портов Фуджейра, Халифа, Джебель-Али. «Эти районы стали законными целями из-за присутствия там американских военных, дислоцированных среди гражданских объектов»,— сообщило Tasnim.

Сергей Строкань