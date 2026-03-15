Иран пригрозил обстрелять энергообъекты США в ответ на удары по острову Харк

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил о готовности Тегерана нанести ответные удары по объектам США на Ближнем Востоке. По его словам, целью иранских вооруженных сил станет любая энергетическая инфраструктура в регионе, принадлежащая американским корпорациям или находящаяся под их финансовым контролем.

«Наши вооруженные силы уже заявили, что ответят, если наша нефтяная и энергетическая инфраструктура попадет под удары. И они ударят по любой энергетической инфраструктуре в регионе, которая принадлежит американским компаниям или где американские компании являются держателями акций»,— заявил господин Аракчи в интервью телеканалу MS NOW (цитата по «Интерфаксу»).

Заявление последовало за массированной атакой американских военных на остров Харк, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана. Дипломат сказал, что обстрел велся ракетами HIMARS, запущенными с двух позиций на территории ОАЭ.

По словам господина Аракчи, пуски производились из густонаселенных районов. Он назвал такую тактику крайне опасной. При этом он сказал, что при планировании ответных действий иранская армия приложит максимум усилий, чтобы избежать ущерба жилым кварталам и гражданскому населению.