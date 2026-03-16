На свой перестрах и риск

В 2025 году доля выплат по договорам перестрахования от собранных по этим договорам премий выросла до рекордных с 2021 года 73,3%. Наибольшая нагрузка пришлась на Российскую национальную перестраховочную компанию, принадлежащую ЦБ. Для того чтобы снизить свои риски госкомпания стала повышать требования как к страховщикам, так и страхователям. Вместе с тем эксперты отмечают, что наиболее перспективной альтернативой является поиск перестраховочных емкостей в Китае и Индии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года доля выплат по договорам входящего перестрахования от собранных перестраховщиками со страховых компаний премий увеличилась на 16,3 п. п. относительно аналогичного периода 2024 года, до 73,3%, составив максимум за последние пять лет. Это следует из данных, опубликованных ЦБ. Причем выплаты по договорам входящего перестрахования увеличились на 50%, до 143,8 млрд руб., тогда как переданные премии по таким договорам выросли лишь на 15%, до 196,2 млрд руб.

На рынке перестрахования продолжается консолидация. Доля Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, 100% принадлежит ЦБ) в выплатах выросла за год на 13,8 п. п., до 49,3%, а общий объем составил около 71 млрд руб., в 2 раза выше, чем годом ранее. На пять крупнейших страховщиков на рынке перестрахования («Росгосстрах», «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия» и ВСК) пришлось более 30%, на оставшихся — почти 21%.

В РНПК отметили, что на 2025 год пришелся пик выплат «по крупным и сложным индустриальным страховым событиям, которые произошли в 2022–2023 годах». Впрочем, в компании указали, что выплаты были зарезервированы «в предыдущих периодах и не оказывают какого-либо дополнительного влияния на текущие результаты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вместе с тем госкомпания стала постепенно менять требования к участникам сделок. В частности, при перестраховании складских рисков были введены дополнительные исключения из покрытия, а часть тарифов повышены . Также страховым компаниям было предложено повысить собственное удержание с 2% до 3% по страхованию имущества и строительно-монтажным рискам для договоров. Помимо этого, были ужесточены условия принятия в перестрахование рисков задержки ввода в эксплуатацию промышленных объектов. Как отметили в РНПК, меры реагирования «носили прежде всего нетарифный характер и имели целью стимулировать страхователей повысить внимание к мерам противопожарной безопасности на предприятиях». По оценке компании, комплекс мер начинает давать результаты, а «частота крупных убытков начала снижаться». По словам руководителя страховой практики МЭФ Legal Ивана Рыбакова, госкомпания фактически реализует политику, направленную на повышение защищенности покрытия от халатности страхователей.

Крупные участники страхового рынка («Ингосстрах», «АльфаСтрахование», группа СОГАЗ) увеличили присутствие на перестраховочном рынке. Причем Новая перестраховочная компания (НПК, дочерняя компания СОГАЗа) была в лидерах роста.

Впрочем, другие страховщики не спешат выделять отдельную компанию для услуг перестрахования. «Капитал у страховой группы один. Создавая "дочку"-перестраховщика, вы просто перекладываете риск из левого кармана в правый, не выводя его за периметр. Это не увеличивает устойчивость группы, а при первом же крупном убытке ударит по всей структуре»,— поясняет господин Рыбаков.

Более логичным становится поиск партнерств на сопредельных рынках и взаимное перестрахование между российскими компаниями. Идет поиск альтернативных вариантов в Европе и Азии, особенно в части страхования грузов, говорит собеседник “Ъ” на страховом рынке. По словам президента страховой компании ПАРИ Александра Кудрякова, страховщик нашел перестраховочные емкости в Казахстане, Узбекистане и Белоруссии, суммарной емкостью около 100 млн руб. Кроме того, страховые компании начали перестраховывать риски в Иране, с потенциалом перестраховочной емкости в $150 млн. Кроме того, огромными финансовыми ресурсами обладает Китай, но эта страна крайне осторожно подходит к принятию иностранных рисков, указывают участники рынка. «Более перспективной видится Индия, куда можно передавать риски по энергетике, судоходству и инфраструктурным проектам. Однако многое упирается в санкционные барьеры и комплаенс международных игроков, даже из дружественных юрисдикций»,— резюмирует Иван Рыбаков.

Юлия Пославская