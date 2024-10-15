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Коммерсантъ FM
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Промпроизводство рисков

У перестрахования промышленных объектов растут тарифы

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), принадлежащая Банку России, ужесточила условия принятия в перестрахование рисков задержки ввода в эксплуатацию промышленных объектов. В частности, компания вводит дополнительные ограничения и повышает тарифы. По словам экспертов, это связано с реализацией нескольких крупных убытков. Для страховщиков такие изменения критичны, так как до 90% риска они отдают на перестрахование в госкомпанию. Поэтому следует ожидать перекладывания его стоимости на заказчика проекта.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

РНПК ужесточила условия принятия в перестрахование рисков по задержке ввода в эксплуатацию промышленных объектов, рассказали три источника “Ъ” на рынке страхования. В частности, по словам собеседника “Ъ” из числа страховых брокеров, перестраховочная компания больше не принимает в перестрахование договоры с непродолжительной временной франшизой и предпочитает устанавливать ее от трех месяцев и более. Сократился и применяемый максимальный период возмещения — компания не перестраховывает договоры, которые покрывают задержку запуска на 36, 24 или 18 месяцев, а оперирует покрытием 12 месяцев перерыва сверх временной франшизы, указывает он. Кроме того, РНПК больше не принимает договоры с косвенными расширениями покрытия страхования задержки ввода в эксплуатацию — например, такими как гибель оборудования в процессе его доставки и хранения вне площадки, отмечает собеседник “Ъ”.

88,87 миллиарда рублей

составил объем рынка перестрахования за первую половину 2024 года.

Страхование от задержки ввода объекта в эксплуатацию — расширение к договору строительно-монтажного страхования, поясняют в Ассоциации профессиональных страховых брокеров. Страховым случаем является убыток на строительной площадке, из-за которого объект вводится в эксплуатацию позже назначенного срока и позже начинает приносить прибыль, уточняют там. Изменения в политике РНПК вполне обоснованы и связаны с несколькими страховыми случаями, которые произошли в конце 2023 — начале 2024 года, в частности повлекшими задержку ввода объектов в эксплуатацию и необходимость выплаты страхового возмещения, отмечают участники рынка. Между тем, по оценке собеседника “Ъ” в страховом брокере, с 2022 года тарифы в этом сегменте выросли в 1,5–2 раза, до 0,5–1% от страховой суммы, «в зависимости от рископодверженности конкретного проекта». В РНПК не ответили на запрос “Ъ”.

РНПК является крупнейшим участником сегмента перестрахования. По данным ЦБ, по итогам 2023 года на компанию пришлось 72% из 123,6 млрд руб. премий, переданных в перестрахование. При этом показатель изменения резервов убытка (сумма обязательств по известным страховым претензиям, по которым еще не производились выплаты, и по претензиям в связи с происшедшими, но не заявленными убытками) за 2023 год вырос в 1,5 раза, до 78,6 млрд руб. По итогам первого полугодия 2024 года выплаты РНПК в сегменте добровольного имущественного страхования юрлиц выросли почти в 11 раз относительно аналогичного периода 2023 года и составили 4,2 млрд руб.

Обычно такая страховка приобретается компанией, выступающей заказчиком строительства (это крупные промышленные группы), а выгодоприобретателями и инициаторами покупки являются финансирующие строительство банки, указывает заместитель гендиректора страхового брокера «Ремайнд» Андрей Шейн. По оценке собеседника “Ъ” из числа страховых брокеров, с учетом масштабных реализуемых проектов страховые суммы составляют сотни миллиардов рублей. Страховая премия по ним исчисляется сотнями миллионов рублей по каждому договору, отмечает господин Шейн.

РНПК рассматривает повышение требований к собственному удержанию страховщиков

Вместе с тем страховые компании в таких случаях передают большую часть рисков в перестрахование, говорят эксперты. Российские страховщики не имеют достаточного объема капитала, чтобы держать риски крупных строительно-монтажных работ на себе, отмечает заместитель гендиректора страхового брокера Mainsgroup Евгений Боровиков. На практике по крупным проектам РНПК держит более 90% риска, уточняет он.

Вместе с тем участники рынка ждут дальнейшего ужесточения условий перестрахования в сегменте. Тарифы могут повыситься еще на 50% и более, а также могут увеличиться и франшизы, считает господин Боровиков. На этом фоне, по его словам, страхование задержки введения в эксплуатацию либо не будут приобретать по согласованию с банками, либо будут закладывать его увеличившуюся стоимость в финансовую модель проекта.

Юлия Пославская

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