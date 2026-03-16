На Дону с начала года в суд направили 11 дел о даче взятки

В Ростовской области с начала года в суд направили 11 уголовных дел, возбужденных по факту дачи взятки (ст. 291 УК РФ). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе региональном главном управлении МВД России.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году на Дону было возбуждено по ст. 291 УК РФ 74 дела. Из них в суд было направлено в суд – 13. Уже за первые два месяца 2026 года в отношении подозреваемых в даче взятки возбудили 34 уголовных дела.

Константин Соловьев