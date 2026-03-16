За два месяца 2026 года в Ростовской области возбудили 24 дела в отношении взяткодателей

По итогам двух месяцев 2026 года в Ростовской области возбудили порядка 24 уголовных дел в отношении взяткодателей. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области Александр Туркин.

По итогам прошлого года возбудили 45 таких дел.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», за год выявили около 180 фактов взяточничества, 80 из них — получение взятки. К уголовной ответственности по таким преступлениям привлекли шесть глав и заместителей глав структур муниципалитета и контрольно-надзорных организаций региона. В 2025 году средняя сумма взятки в области составила 500 тыс. руб.

