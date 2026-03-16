Пятая иранская футболистка решила вернуться на родину из Австралии

Капитан женской сборной Ирана по футболу Захра Ганбари, получившая убежище в Австралии, решила вернуться в Иран. Об этом сообщил ABC и другие СМИ. Она стала пятой футболисткой иранской сборной, которая решила вернуться на родину после просьбы о предоставлении убежища. В Австралии остались только две футболистки.

2 марта женская сборная Ирана по футболу не стала петь гимн страны перед матчем с Южной Кореей на Кубке Азии. После этого в эфире иранского телевидения их назвали «предательницами военного времени». Позже иранские власти пообещали им встречу «с миром».

Семь иранских футболисток обратились к властям Австралии с просьбой об убежище, однако затем одна из них передумала и сообщила посольству Ирана о местонахождении остальных. Австралия согласилась предоставить футболисткам убежище. 15 марта стало известно, что еще три футболистки решили вернуться в Иран, теперь к ним присоединилась и капитан команды. Как пишет The Guardian, по мнению иранских правозащитников, власти страны оказывают давление на футболисток через их семьи.

