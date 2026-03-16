Белый дом сообщил о возможном переносе визита Трампа в Китай

Визит президента США Дональда Трампа в Китай могут перенести из-за конфликта с Ираном. Поездка была запланирована на конец марта — начало апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Учитывая, что сейчас мы ведем войну в Иране, я не думаю, что сама встреча находится под угрозой, но вполне возможно, что она может быть отложена. В настоящее время проходят переговоры на уровне лидеров... Главная обязанность президента сейчас как главнокомандующего — обеспечить дальнейший успех операции "Эпическая ярость", чем он и занимается 24/7 здесь»,— сказала она в интервью телеканалу Fox News.

В ноябре Дональд Трамп принял приглашение лидера КНР Си Цзиньпина посетить Китай в апреле следующего года. Си Цзиньпин, в свою очередь, собирался в ответ приехать в Вашингтон. Глава Минфина США Скотт Бессент сообщал, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре встречи в 2026 году. Помимо двух государственных визитов он упомянул возможные переговоры глав двух государств на саммите G20 во Флориде, на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

14 марта Дональд Трамп призвал страны направить в Ормузский пролив свои корабли, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Сегодня американский президент заявил, что Пекин должен помочь Вашингтону в Ормузском проливе. По его словам, КНР получает 90% своей нефти через поставки, идущие из морского коридора, и поэтому должна откликнуться на просьбу.