Трамп захотел отложить встречу с Си из-за ситуации в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен помочь Вашингтону в Ормузском проливе. По его словам, КНР получает 90% своей нефти через поставки, идущие из морского коридора, и поэтому должен откликнуться на просьбу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент сказал, что хочет получить ответ Китая на этот призыв до начала своего визита в Пекин, который должен начаться 31 марта. Он подчеркнул, что ждать две недели до встречи с председателем КНР Си Цзиньпином не намерен. Президент добавил, что его поездка в Китай также может быть отложена, и при этом он не уточнил, на какой срок. «Мы можем повременить», — сказал господин Трамп в интервью Financial Times.

14 марта Дональд Трамп призвал страны направить в Ормузский пролив свои корабли, чтобы совместными силами обеспечить безопасность морского пути. Позже он заявил, что некоторые государства откликнулись на предложение и уже дали свои обязательства помочь США. По информации The Wall Street Journal, Белый дом намерен объявить о создании коалиции по защите пролива уже на этой неделе.

Влад Никифоров