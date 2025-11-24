Трамп посетит Китай в апреле, а Си Цзиньпин нанесет ответный визит в США

Президент США Дональд Трамп принял приглашение лидера КНР Си Цзиньпина посетить Китай в апреле следующего года. Об этом американский президент написал в Truth Social после звонка с китайским коллегой. Он отметил, что после его визита Си Цзиньпин посетит США.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и председатель КНР Си Цзиньпин

«Председатель Си (Цзиньпин.— “Ъ”) пригласил меня посетить Пекин в апреле, и я согласился, и в ответ на это он будет моим гостем во время государственного визита позднее в этом же (2026.— “Ъ”) году»,— написал господин Трамп. Он также отметил, что отношения США и Китая «чрезвычайно прочны», а встреча глав государств в северокорейском Пусане была «очень успешной».

В начале ноября глава Минфина США Скотт Бессент сообщал, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре встречи в 2026 году. Помимо двух государственных визитов он упомянул возможные переговоры глав государств на саммите G20 во Флориде, на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

В начале октября Китай объявил о введении экспортного контроля на редкоземельные металлы и связанные с ними технологии в электронике и военной продукции. После чего господин Трамп сообщил о введении 100-процентных пошлин на поставки из Китая с ноября. После переговоров в Пусане 30 октября Си Цзиньпин заявил, что Китай и США пришли к консенсусу по решению экономических проблем. Вашингтон снизил «фентаниловый тариф» на товары из Китая на 10% (до 47%). Также на год приостановлены взаимные 24-процентные пошлины на китайские товары.