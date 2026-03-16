Дело директора ростовской кондитерской об неуплате налогов направили в суд

В Ростове-на-Дону уголовное дело, возбужденное в отношении директора кондитерской по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Ростов», что речь идет о руководителе ООО «Каскад». Следствие установило, что с 2020 по 2021 год обвиняемый умышленно не доплатил налог на добавленную стоимость, а для этого он вносил ложные сведения в декларации. В документах фигурант указывал фиктивные поставки от организации, которая на самом деле никакой деятельности не вела. В дальнейшем расчеты с этой фирмой оформлялись подложными платежными поручениями.

«В настоящий момент следователи собрали достаточные доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к инкриминируемым ему деяниям. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

