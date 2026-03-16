Безнадзорных и беспризорных детей стало больше впервые за пять лет

В 2025 году сотрудники МВД выявили 57,4 тыс. беспризорных и безнадзорных детей — на 2,1% больше, чем в предыдущем году, следует из данных портала государственной статистики ЕМИСС (fedstat.ru), проанализированных “Ъ”. До прошлого года число таких несовершеннолетних постепенно снижалось: в 2021 году их было 60,7 тыс., в 2022-м — 60 тыс., в 2023-м — 56,9 тыс., в 2024-м — 56,2 тыс.

Согласно федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», безнадзорным считается ребенок, временно оставшийся без надзора со стороны родителей или «иных законных представителей», беспризорным — несовершеннолетний, не имеющий места жительства или места пребывания.

“Ъ” направил запрос в МВД, но в ответе министерство не пояснило, с чем конкретно связан рост. В ведомстве подтвердили, что ранее на протяжении «ряда лет» сохранялась тенденция к снижению количества детей, оказавшихся без надзора родителей или «иных законных представителей», а также нуждающихся в помощи со стороны государства. В МВД также сообщили, что основная часть детей в 2025 году была обнаружена в местах, где их здоровью, а также «духовному и нравственному развитию» могли бы причинить вред. Часть детей сотрудники полиции нашли в ночное время без сопровождения родителей.

Среди округов по количеству беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних лидируют СибФО (10 тыс. детей), ЦФО (8,5 тыс.) и СЗФО (6,7 тыс.), среди регионов — Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область и Тува (см. график). Наибольший прирост числа таких детей зафиксирован в том числе в Челябинской области (с 566 до 2,9 тыс.), Туве (с 1,69 тыс. до 3,25 тыс.) и Новосибирской области (с 895 до 1,2 тыс.).

Директор благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова считает, что беспризорных детей в России в настоящее время почти нет: основная часть несовершеннолетних, попавших в статистику МВД,— именно безнадзорные. «И как практик я вижу, что бродяжничества среди детей нет»,— добавляет эксперт. Она отмечает, что в России сохраняются общие проблемы профилактики социального сиротства, среди них — отсутствие межведомственного взаимодействия и диалога между сотрудниками социальной сферы, органов опеки и попечительства. Власти, считает госпожа Новожилова, также мало внимания уделяют помощи кризисным семьям, где родители находятся в алкогольной и наркотической зависимости.

Полина Мотызлевская