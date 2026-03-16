Суд отказался сокращать срок осужденному за взятку экс-главе следкома Таганрога

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) оставил без изменения приговор по делу предпринимателя из Таганрога Бориса Ляпусова, который ранее был признан виновным в покушении на дачу взятки. Копия кассационного определения имеется в распоряжении «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте 2023 года Борис Ляпусов передал руководителю следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Руслану Багмуту 2 млн руб., которые последний обещал передать сотрудникам прокуратуры за общее покровительство предпринимателю.

В феврале 2025 года Борис Ляпусов был приговорен Таганрогским городским судом к семи годам колонии строгого режима за покушение на передачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). В апреле 2025 года Ростовский облсуд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, утвердил решение первой инстанции.

По мнению Бориса Ляпусова, высказанного в кассационной жалобе, суд назначил ему чрезмерно строгое наказание, и попросил заменить срок на условный. В жалобе осужденный отметил, что признал вину и раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, имеет на иждивении малолетнего ребенка, жену и престарелую мать инвалида. Также застройщик указал, что построенные им многоквартирные дома возведены без нарушений градостроительного законодательства.

Однако кассационный суд не увидел оснований для изменения решений Таганрогского городского суда и Ростовского облсуда. Кассационное определение может быть обжаловано в Верховном суде РФ.

Слушание дела Руслана Багмута продолжается в Таганрогском городском суде.

Мария Иванова