Вместо общего покровительства — конкретный срок

Приговор по делу предпринимателя из Таганрога Бориса Ляпусова вступил в законную силу. Ранее бизнесмен был признан виновным в покушении на дачу взятки и приговорен к семи годам колонии строгого режима. По версии следствия, в марте 2023 года Борис Ляпусов передал руководителю следственного отдела по Таганрогу следственного комитета России (СКР) Руслану Багмуту 2 млн руб., которые последний обещал передать сотрудникам прокуратуры за общее покровительство предпринимателю. Расследование дела в отношении Руслана Багмута продолжается.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Ростовский областной суд утвердил приговор таганрогскому предпринимателю Борису Ляпусову, который в феврале был приговорен Таганрогским городским судом к семи годам колонии строгого режима за покушение на передачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Соответствующая информация опубликована в картотеке облсуда.

Согласно версии следствия, в марте 2023 года предприниматель Борис Ляпусов договорился с Русланом Багмутом, что он передаст некоему сотруднику прокуратуры 2 млн руб. за общее покровительство деятельности предпринимателя. В частности, господин Ляпусов рассчитывал избежать проблем при строительстве в Комсомольском переулке жилого многоквартирного дома.

По версии следствия, 24 марта 2023 года в здании следственного отдела Руслан Багмут лично получил деньги от Бориса Ляпусова. Однако передавать деньги третьему лицу Руслан Багмут не собирался, а присвоил их, считают следователи. Полковника юстиции обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159), расследование дела в отношении него продолжается.

В суде Борис Ляпусов признал вину. Помимо семилетнего срока в колонии суд назначил ему штраф 10 млн руб. Предприниматель подал на приговор апелляционную жалобу в Ростовский областной суд. В ней он указал, что раскаялся в содеянном и способствовал расследованию преступления. Также обратил внимание на то, что у него на иждивении находятся ребенок, супруга и мать, а сам он нуждается в специальном лечении из-за болезни почек. Кроме того, Борис Ляпусов заявил, что обязан платить более 300 тыс. руб. в месяц по кредитам. В жалобе осужденный попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Однако Ростовский областной суд отказался изменить приговор Таганрогского городского суда. «Вопреки доводам апелляционных жалоб, при определении вида и размера наказания Ляпусову суд первой инстанции учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность осужденного, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи»,— отмечается в апелляционном определении суда.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Кристина Федичкина