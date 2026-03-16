Стеклу определили цену

Производственную инфраструктуру стекольного завода, расположенного в Ростове-на-Дону, продадут на торгах. Электронный аукцион состоится 18 марта. Лот, в который включены все объекты, оценен более чем в 1,7 млрд руб. Эксперты отмечают, что новому собственнику придется инвестировать средства в реконструкцию оборудования после простоя, однако называют потенциальную покупку выгодной.



Стекольное производство, находящееся в Ростове-на-Дону на ул. Доватора, планируют продать 18 марта в рамках банкротства московского ООО «Накоста», владеющего предприятием. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕФРСБ.

В лот входит административно-бытовой корпус площадью более 2,5 тыс. кв. м, составной цех площадью почти 4,5 кв. м, стекловой цех площадью в 7 тыс. кв., склад готовой продукции, оборудования цехов, стекловаренные печи, энергоблок с мастерскими, насосная станция, водопровод, сеть канализации, газопровод, автостоянка, а также подъездной железнодорожный путь ЗАО «Ростовстекло». Лот оценен в 1,7 млрд руб. Шаг аукциона на повышение цены составляет 5%.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile.ru, ООО «Накоста» было основано в декабре 2007 года и занималось арендой и управлением недвижимостью. Единственным собственником является иностранная компания Bolstond Holdings Limited. Финансовая деятельность ООО, по данным сервиса, в последние отчетные периоды не велась. Выручка в 2024 году была равна нулю, при этом компания понесла убыток в размере 3,3 млн руб. С января 2026 года управлением компании в рамках процедуры банкротства занимается конкурсный управляющий Николай Витчуков.

По мнению партнера экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, заявленная цена, в целом, соответствует рынку. При этом инвестору, возможно, придется вкладывать дополнительные средства, если это потребуется для реконструкции оборудования из-за простоя, отмечает эксперт.

«Продажа лота целиком — это верный шаг. Это означает возможность получить сразу полную сумму. В процессе банкротства это важно, так как вырученные деньги пойдут на удовлетворение требований кредиторов»,— отметил Дмитрий Жарский.

Покупка производственных мощностей, по словам господина Жарского, дешевле, чем строительство нового аналогичного стекольного завода, которое обойдется при нынешних экономических условиях в более чем 2 млрд руб.

По мнению эксперта, производственные мощности ростовского завода логистически имеют выгодное расположение и на фоне умеренно-растущего спроса на подобную продукцию — это вполне выгодное приобретение.

«В целом такая продажа — типичный случай реализации имущества банкрота, где баланс между оценочной стоимостью и реальной рыночной привлекательностью часто может вызывать вопросы. Между тем, рассматриваемый комплекс включает солидный набор объектов. Ключевую ценность составляет его технологическая начинка — стекловаренная печь производительностью 340 т в сутки, две стеклоформующие линии (10 и 12 секций), печи отжига, оборудование цеха шихты и компрессорная станция. Это современная линия европейского уровня, способная выпускать сотни миллионов бутылок и банок в год, ориентированная, прежде всего, на рынок стеклотары для напитков, консервов и другой продукции. Если учесть, что такое оборудование в России сейчас купить сложно, а его стоимость может достигать сотни миллионов рублей, то для профильного игрока такой актив даже при такой стоимости может иметь стратегическое значение»,— отметил господин Жарский в разговоре с «Ъ-Ростов».

При проведении повторных торгов начальная цена продажи имущества устанавливается на 10% ниже начальной цены. Размер задатка для участия в повторных торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены, отмечается в карточке лота.

«Скорее всего, лот вряд ли будет продан сразу. При наличии заинтересованного покупателя (а это скорее всего, будут лишь профильные игроки) логичнее выждать паузу. Обычно такие лоты могут уходить с дисконтом до 15-20%, это, скорее всего, и произойдет»,— заключил Дмитрий Жарский.

