Экс-губернатор Куйвашев ответил на вопрос о новом трудоустройстве

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил инаугурацию Дениса Паслера, избранного 14 сентября главой региона. Об этом сообщил корреспондент «Ъ-Урал», присутствующий на церемонии в киноконцертном комплексе «Космос» в Екатеринбурге.

Фото: Василий Алексеев / Коммерсантъ

«У меня все хорошо»,— сказал господин Куйвашев, отвечая на вопрос «Ъ-Урал» о его трудоустройстве. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что он якобы работает в «Газпроме».

Евгений Куйвашев занимал должность губернатора Свердловской области с мая 2012 года по март 2025 года. После отставки он не появлялся в публичном пространстве.

Василий Алексеев, Полина Бабинцева