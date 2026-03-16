К аэропорту Анапы после открытия запустят новую ж/д-ветку

В Анапе запустят движение поездов по новой железнодорожной ветке после открытия аэропорта. Об этом сообщает «РБК Краснодар», ссылаясь на пресс-службу ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).

«РЖД» планируют открыть железнодорожную ветку «Аэропорт Анапа — станция Анапа» после снятия ограничений на полеты в воздушной гавани. Планы на строительство ветки озвучили в 2020 году. Известно, что проект реализуется по поручению Владимира Путина с целью улучшения транспортной доступности курорта. Общая стоимость проекта оценивалась в 10 млрд руб.

Ход строительства железнодорожной ветки разделили на три этапа. В настоящее время, по информации «РЖД», работы завершены по двум из них, инфраструктура введена во временную эксплуатацию. Третий этап реализации проекта находится на стадии разработки, завершение строительства не повлияет на организацию движения между центром Анапы и аэропортом.

Информация о датах открытия аэропорта в Анапе пока не уточняется. В январе текущего года Минтранс заявлял о работе над возобновлением полетов в аэропортах, закрытых в 2022 году. Сейчас в Краснодарском крае функционируют воздушные гавани Краснодара, Сочи и Геленджика.

София Моисеенко