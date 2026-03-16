Грузопоток порта Махачкалы вырос, несмотря на войну в Иране

Махачкалинский морской торговый порт увеличил грузооборот, несмотря на напряженную обстановку в Иране из-за военных событий. Гендиректор Джамал Алиев заявил РИА «Дагестан», что порт обработал больше грузов из Ирана, Туркмении и Китая через Казахстан, а обращения от грузоотправителей резко выросли.

По итогам 2025 года порт перевалил 3,2 млн тонн грузов — на 12,7% больше, чем в 2024-м (2,86 млн тонн). Джамал Алиев объясняет рост договоренностями с иранской судоходной компанией, достигнутыми в поездке в Иран в прошлом году. Они снизили стоимость перевозки контейнеров и сделали маршрут из Индии через Иран выгоднее для всех. Россия не располагает короче путем к Индии, чем через Каспий и иранские порты, подчеркивает он. В 2025 году порт запустил первую мультимодальную поставку бананов из Индии через Иран в рамках МТК «Север–Юг», и такие рейсы стали регулярными.

Ключевые драйверы роста — экспорт зерна и импорт цемента. Порт планирует перевалить 3,3 млн тонн в 2026 году (+15% к 2025-му), в основном за счет зерновых (ячмень, кукуруза) в Иран и цемента из него. Перевалка зерна в 2025-м достигла 300 тыс. тонн (+17% к 2024-му), а с запуском первой очереди нового терминала мощность вырастет еще на 30%. Цементные поставки удвоились: с 35–40 тыс. тонн в месяц до 80–90 тыс. тонн с мая 2025-го, что закрывает дефицит в южных регионах России. Генеральные грузы, включая соль (+67%), керамику и удобрения, тоже показывают динамику.

Порт лидирует в Каспийском бассейне, загрузка мощностей выросла с 41% до 64%. Инвестиции поддерживают прогресс: 600 млн руб. в 2025-м и 2 млрд руб. в 2026-м на терминалы, подъездные пути и железнодорожную ветку. Глава Росморречфлота отметил рекордные 3,2 млн тонн и готовность к новым маршрутам Индия–Иран–Россия. Порт обрабатывает пик в 300 тыс. тонн ежемесячно летом и осенью, доходы достигли 1,9 млрд рублей (+7,3%).

Станислав Маслаков